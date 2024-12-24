Son dakika! Balıkesir’de patlayıcı üreten fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Mesainin başlamasından dakikalar sonra meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralı sayısının 5'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

PATLAMA KAPSÜL ÜRETİMİ YAPAN BÖLÜMDE MEYDANA GELDİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi. 12 ölünün 3 yaralının olduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada" dedi.

Şu ana kadar 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.Vali Ustaoğlu patlamada sabotaj ihtimallerine ilişkin de açıklama yaptı. Ustaoğlu "Sabotaj yok. Patlama kapsül bölümünde meydana geldi" ifadelerini kullandı.

PATLAMA NEDEN OLDU? DİKKAT ÇEKEN YILDIRIM DÜŞMESİ İDDİASI

A Haber muhabiri Vedat Sezer ise patlamanın, fabrikaya yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiğini ihtimali üzerine incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MİLLETİMİZİM BAŞI SAĞOLSUN

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'deki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada "Çok üzgünüz… Balıkesir Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.