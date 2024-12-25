Balıkesir’de çayda sürüklenen araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İlçeye bağlı Cüneyt Mahallesi'nden geçen Cüneyt Çayı'nın debisi yoğun yağışın etkisiyle yükseldi. Bu sırada S.A. idaresindeki 10 UL 656 plakalı otomobil çayın daha önce sığ olan bölümünden geçmeye çalışırken akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü S.A. ile araçta bulunan İ.H.K. kurtarıldı.

Ambulansla Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

Cüneyt Çayı'ndaki araç da ekipler tarafından çıkartıldı.