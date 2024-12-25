Balıkesir’de mühimmat patlaması: 11 ölü 7 yaralı

Balıkesir Karesi'ye bağlı kırsal Kavaklı mahallesinde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle dün büyük bir patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KİMLİKLER NETLEŞTİ

Ekipler, çöken kapsül üretim binasında bulunan 8'i kadın 11 çalışanın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan 7 personel ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin kimlikleri belirlendi.

Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) korkunç patlamada hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin yakınları acı haberle yıkıldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın tesiste saat 08.25'te meydana geldiğini belirterek, vefat eden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

SABOTAJ İHTİMALİ YOK

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğunu ve sabotaj ihtimali olmadığını belirtti. Patlamada yaşamını yitirenlerden Muhammet Ergin'in (34) yakını Ali İhsan Elmacı ise, patlamanın nedeninin belli olmadığını söyledi. Üretim sorumlusu olarak çalıştığı tesisten 5 yıl önce ayrıldığını aktaran Elmacı, "Tesise 'yıldırım düştü' diyorlar ama tesis 5 yıl önce yıldırıma karşı faraday kafesiyle (elektromanyetik alanları engellemek için kullanılan bir muhafaza) kaplıydı. Güvenlik önlemleri aşırı derecede sık olan bir bölümdü. Üretim bandında 7-8 makine var. Birbirine bağlantılı çalışıyor. Çalışma başladığında bütün tesis aynı anda çalışıyor. Teker teker çalışma imkanı yok" diye konuştu.

Aynı fabrikada 3 Haziran 2014 günü de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana gelmiş, 5'i kadın 6 işçi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın ardından kısa sürede bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı. Kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlandığını belirten Işıkhan, "Bakanlık olarak, olaya hemen müdahale ettik ve burada bir inceleme başlattık" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, yaptığı açıklamada, vefat eden vatandaşlar için başsağlığı mesajı paylaştı.