Marmara’da hamsi bereketi; tekneler limana dolu dönüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün gece denize açılan balıkçılar tekneleri dolu geri döndü. Erdek Limanı'na yanaşan bir balıkçı teknesi yüzlerce kasa hamsi yakaladı. Balıklar, limanda bekleyen kamyonlarla ülkenin çeşitli noktalarına sevk edilirken, yaşanan bolluk balıkçıları sevindirdi.
Yüzlerce dolu kasa hamisiyle limana yanaşan balıkçı Mehmet Bozoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin bollaştığını söyledi. Hamsinin kasasının 1000 liradan satıldığını belirten Bozoğlu, denizdeki bereketin devamının gelmesini arzu ettiklerini dile getirdi.