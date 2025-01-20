Kazdağları’nda 4 saatlik kurtarma operasyonu

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde Kazdağları'nın Sarıkız Tepesi'ne çıkan Mustafa A. ve Hasan M, dönüşe geçtiklerinde kamyonetleri karda çamura saplandı. İhbarın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Edremit Grup Amirliği ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dört saat süren çalışma sonunda Mustafa A. ve Hasan M.'yi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye taşıdı. Karlı arazide çamura saplanan arazi aracı da iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.