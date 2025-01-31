Kuyuya düşen ineğin imdadına itfaiye yetişti

BALIKESİR'İN Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşıları sonucunda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Gömeç'in Yaya Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte, sulama amaçlı kullanılan yaklaşık 10 metrelik kuyuya inek düştü. Çiftlik sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir iş makinesinin yardımıyla kurdukları sistemle, yaklaşık 400 kiloluk ineği kuyunun içinden güçlükle çıkardı. Kuyudan çıkarılan talihsiz hayvanın vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştuğu gözlenirken, inek çiftlik sahibi tarafından veteriner hekime gönderildi.