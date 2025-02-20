Sokak hayvanları için örnek imece

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde sokaklarda aç kalan sokak hayvanları için bir araya gelen gönüllüler, sokak canlarının karınlarını doyurabilmek için örnek bir iş birliğine imza attı. İş insanı Tamer Delibaş'ın öncülüğünde bir sosyal medya platformu sayfasında bir araya gelen gönüllü vatandaşlar, her gün yaklaşık 200 sokak hayvanı için yemek yapıyor ve bu yemekleri sokak canlarına dağıtıyor. Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'nda İş İnsanı Delibaş'ın çiftliğinde her gün öğle saatlerinde buluşan yaklaşık 60 kişilik "Ayvalık Pati Mutfak" grubu, hummalı çalışmalarla örnek bir hizmete imza atıyor. Gönüllülerin bu çabaları ilçe halkı tarafından da takdirle karşılanıyor. sokak hayvanlarının ise aç kalmadıkları için saldırganlıklarının da sona erdiği bildiriliyor. beklentimiz yok zaten" dedi.