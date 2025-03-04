Anadolu ve Balıkesir Çepni Birliği kuruldu

ANADOLU'NUN birçok bölgesinde yerleşik olarak yaşamakta olan Oğuz boylarından Çepniler, Balıkesir'in de önemli bir nüfusunu oluşturuyor. Çepni kültürünü yaşatmak ve Çepnilerin sosyo-kültürel faaliyetlerine destek sunmak için geçtiğimiz günlerde kurulan Anadolu ve Balıkesir Çepni Briliği ise kuruluşunu Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle kutladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle sahneyi ve kürsüyü de kadınlara emanet eden Anadolu ve Balıkesir Çepni Birliği Derneği, düzenlediği tören sayesinde Balıkesir'in siyasi parti temsilcilerini, onlarca sivil toplum örgütünü, gazetecilerini, birçok meslek örgütünü, onlarca mahalle muhtarını, sanatçıları ve vakıfları bir araya getirdi.