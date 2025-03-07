Zehir tacirlerine geçit verilmiyor

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde operasyon düzenlendi. Tespit edilen 2 araç ve 3 ikamet adresine eş zamanlı baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda 105 adet sentetik uyuşturucu hap, 104 gram metamfetamin, 40 kök kenevir bitkisi, 7 gram kubar esrar, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit 13 bin Türk Lirası ele geçirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Konak ilçesinde 275 bin 800 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.