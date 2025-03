Günlük 250 kilometre yol yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşının önerisiyle minibüs şoförlüğüne başlayan 61 yaşındaki Fatma Argun, her gün ortalama 250 kilometre yol kat ediyor. Yaklaşık 15 yıl satış ve pazarlama yapan çeşitli firmalarda çalışan 5 çocuk annesi Argun, bir arkadaşının "minibüs şoförlüğü" önerisiyle Meydan-Cennetayağı şehir içi hattında göreve başladı.

MESLEĞİNİ SEVİYOR

Şehir içi hattında 5 yıldır minibüs kullanan Argun, cadde ve sokaklarda günlük yaklaşık 250 kilometre direksiyon sallıyor. Mesleğini severek yaptığını anlatan Argun, minibüs şoförü olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Erkek egemen bir meslek olmasına rağmen bu işi yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Argun, "Her meslekte olduğu gibi bizim işimizde de zorluklar var. Her şeyden önce can taşıyoruz. Yolcular önce Allah'a sonra bize emanet." dedi.