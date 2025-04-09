Balıkesir Bandırma’da koç satışında 246 bin liralık rekor

Bandırma'da gösteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 82. Geleneksel Damızlık Koç Satışı Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, damızlık ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen açık artırmaya yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılışında konuşan Enstitü Müdürü Koray Poyraz, 60 binin üzerinde damızlık Karacabey Merinosunun bugüne kadar üreticilere ulaştırıldığını belirtti. Poyraz, "Uzun yıllar süren titiz ıslah çalışmaları sonucu elde edilen bu ırk, yüksek verim özellikleriyle öne çıkıyor ve bölge hayvancılığına büyük katkı sağlıyor." dedi.

Enstitü bünyesinde yaklaşık 3 bin baş Karacabey merinosu, bin baş Bandırma koyunu, bin baş yerli koyun ırkları (kıvırcık, sakız, Gökçeada), 350-400 baş manda ve bozırk sığırı bulunduğunu belirten Müdür Poyraz, ayrıca kaz yetiştiriciliği ve su ürünleri araştırmalarının da kurumun faaliyet alanları arasında yer aldığını kaydetti. Poyraz, sürü yönetiminde kullanılan köpek ırkları hakkında da bilgi vererek, Kangal ve Akbaş köpeklerinin koruma amaçlı, Border Collie ırkının ise yönlendirme görevinde kullanıldığını belirtti.

"Her yıl yaklaşık 300 erkek damızlık koçu üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz" diyen Poyraz, bu yılki satışlardan da yüksek verim beklediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl ulaştığımız rekor seviyeyi hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

TÖRENE 41 NUMARALI KOÇ SATILDIĞI FİYATLA DAMGA VURD

Üreticilerin yoğun ilgisiyle yapılan açık artırmaya bölge üreticileri büyük bir ilgi gösterdi. Koçlar ortalama 70-80 bin lira aralığında satılırken fiyatlar 120- 200 binleri buldu. Üreticiler en beğendikleri koçu satın alabilmek için kıyasıya yarıştı. Damızlık Koç Satış Töreni'ne 41 numaralı koç satıldığı fiyatla damga vurdu. Bu yılın en yüksek fiyatıyla alıcı bulan 41 numaralı koç, 246 bin liraya Bursa'dan gelen ve 66 numaralı kartın sahibi besici Ahmet Ekler tarafından satın alındı. Aynı besici 110 bin ve 107 bin liraya iki koçu daha satın aldı.