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Haberler Balıkesir Balıkesir’de yağmacı baskını: 2 tutuklama

Balıkesir’de yağmacı baskını: 2 tutuklama

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

Balıkesir’de yağmacı baskını: 2 tutuklama
BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini ile nitelikli yağma suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin Türk Lirası, suçta kullanıldığı belirlenen 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden D.I. (46) savcılık tarafından serbest bırakılırken, T.P. (52) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.I. (39) ve D.I. (42) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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