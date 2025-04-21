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Haberler Balıkesir Erdek’te tıp fakültesi ögrencisinin acı sonu

Erdek’te tıp fakültesi ögrencisinin acı sonu

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

Erdek’te tıp fakültesi ögrencisinin acı sonu
BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle refüjdeki ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi Musa Kınay (23) hayatını kaybetti. Bandırma'dan Erdek'e seyir halinde olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay yönetimindeki motosiklet kontrolden çıktı. Motosiklet refüje çıkıp, ağaca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Musa Kınay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
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