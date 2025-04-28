Teşhiste ihmal iddiası yargıya taşınacak

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, acil serviste yaşanan ihmaller nedeniyle testislerinden birini kaybettiği iddiasında bulundu. İddiaya göre E.K. kasık ağrısı şikayetiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste hastaya "gaz sıkışması" tanısı konuldu. Şikayetleri devam eden E.K. tekrar hastaneye başvurdu. "Enfeksiyon" tanısıyla yeniden evine gönderilen genç, üçüncü gün ağrıları şiddetlenince bir kez daha hastaneye gitti. Bu kez E.K.'ya "testis torsiyonu" teşhisi konuldu. Ameliyata alınan gencin bir testisi alındı. Gencin ailesi, ameliyatı gerçekleştiren doktorun, "İlk gün müdahale edilseydi testis kurtarılabilirdi" dediği iddiasıyla hukuki mücadele başlattı