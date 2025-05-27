Balıkesir’de nadir görülen olay: İnek 5 buzağı doğurdu

Susurluk ilçesine bağlı Ilıcaboğazı kırsal mahallesinde ender rastlanan bir doğum olayı yaşandı. Mahalle sakinlerinden Bahri İnce'ye ait inek, aynı anda 5 buzağı dünyaya getirdi. Veteriner hekimlerin de nadiren karşılaştığı bu doğum, mahalle halkı arasında büyük hayret ve sevinçle karşılandı. Yapılan kontrolde buzağılardan birinin doğum sonrası yaşamını yitirdiği, diğer dört buzağının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Bahri İnce, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Hem hayretler içindeyiz hem de çok mutluyuz. Hayvanlarımız bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan veteriner hekimler, ineklerin genellikle tek buzağı doğurduğunu, nadiren ikiz ya da üçüz doğumların yaşandığını, beşiz doğumun ise oldukça nadir görülen bir vaka olduğunu ifade etti.

Olayın duyulmasının ardından Ilıcaboğazı Mahallesi sakinleri İnce ailesine geçmiş olsun ve tebrik dileklerini iletirken, sağlıklı doğan buzağılara da özel ilgi göstermeye başladı.