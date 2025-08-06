Elleri olmayan Ayşe ayaklarıyla hayata tutunuyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, bu yıl "Engelsiz Yaşam" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Keremköy Festivali'ne katılan Ayşe Işık, başarılarıyla kendisi gibi engellilere umut ışığı saçıyor.

Çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu kollarını kaybeden ressam Ayşe Işık, ayaklarını ellerinin yerine kullanmayı öğrenmesinin ardından, 19 yaşında resim yapmaya başlayarak, ayaklarıyla yaptığı yüzlerce eserle yaklaşık 40 sergiye imza attı.

Ayşe Işık'ın epilepsi rahatsızlığı olan eşi Durgun Işık ise " Engel diye bir şey yoktur aslında, her şey düşüncededir" diye konuştu.

Bununla yetinmeyen 38 yaşındaki Işık, Engelliler Türk Milli Takımı formasıyla katıldığı para taekwondo uluslararası şampiyonalarında dünya ikinciliğiyle Avrupa şampiyonluğunu ülkeye getirdi. Kollarının eksikliğini hissetmeden, 20 yıldır doğanın renklerini tuvallerine, ayaklarında tuttuğu fırçayla yansıtan 38 yaşındaki Işık, üretkenliğiyle engelli bireylere de örnek olmaya çalışıyor.

'TURNUVAYA KATILACAĞIM'

Kendi hayatından kesitler sunduğu "Ayaklarımla Tutundum Hayata" kitabıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ayşe Işık, "Bu kitapta kendi hayatımı yazdım. Çok beğenildi. Bunun dışında ayaklarımı rahat kullanabilmek için bir antrenörün tavsiyesi üzerine tekvando sporuna başladım. Bu alanda da kısa sürede başarılı olup, dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğunu kazandım. İnşallah yeni başarılar elde edebilirim" diye konuştu