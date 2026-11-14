Rüşvet iddiaları gölgesinde kurultay! Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

GÖZLER PM VE YDK SEÇİMLERİNDE

Kurultay, yarın Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.Tüzükte çarşaf liste kuralı olmasına karşın seçimlerin blok liste usulüyle yapılması için hazırlık yürütüldüğü iddia ediliyor. Blok liste usulü seçimlerde delegeler genel başkan tarafından oluşturulan isim listesini ya tamamen kabul ediyor ya da tamamen reddediyor. Özel'in hem kendi PM listesini deldirmemek hem de seçimlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak için blok liste usulü seçim istediği belirtiliyor. 150 kişilik PM'nin 77'si milletvekili grubundan olacak.