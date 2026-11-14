Şehit binbaşının kanı yerde kalmadı! Devlet unutmadı...

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki kişinin, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis Emniyet Müdürlükleriyle düzenlenen operasyonda, 27 Temmuz 2015'te Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, firari şahıs İ.Y.'nin Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandığı bildirildi.