Sabır çiçegi 20 yıl sonra Balıkesir’de açtı

BALIKESİR Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan 'Sabır Çiçeği' 20 yıl sonra açtı ve ömrünü tamamladı. Botanik bahçesindeki 'Sabır Çiçeği' 20 yıl sonra açtı ve ardında onlarca yavru ageve bitkisi bıraktı. Sadece ömründe bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi, Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde çiçek açtı. Botanik alanında uzman olan Prof. Dr. Fatih Satıl yaptığı açıklamada Agave bitkisi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Satıl, "Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan Agave bitkisi (Sabır çiçeği) ile ilgili halk arasında yüz yıl yaşadığı ve yüzyılda bir çiçek açtığı gibi yanlış bir bilgi de dolaşır. O nedenle bu bitki bazı yerlerde yüzyıl çiçeği olarak da biliniyor. Aslında Agave bitkisi ortalama 10 ila 30 yıl arası yaşıyor. Bitki ömründe sadece bir kez çiçek açtıktan sonra da ömrünü tamamlıyor.