Çocuğunu kurtarmak isterken canından oldu

Maden Adası'na yürüyerek geçmek isterken sürüklenen çocuğu kurtarmak isteyen adam hayatını kaybetti. Balıkesir'de yürüyerek gidilen ada olarak bilinen Ayvalık'ın Maden Adası'nda adeta can pazarı yaşandı. Adaya yürüyerek giderken bir çocuğun suda sürüklenmesi üzerine suya atlayan vatandaş, çocuğu kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı. Bota alınan vatandaşa kalp masajı yapılsa da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Maden Adası büyük trajediye sahne oldu. Kamuoyunda yürüyerek gidilen ada olarak bilinen Maden Adası'na giden bir ailenin çocuğu deniz suyunda sürüklenince, çocuğu kurtarmak isteyen bir vatandaş suya atladı.

KALP MASAJI YAPILDI

Çocuğun kurtarılmasının ardından kahraman vatandaş suda sürüklendi. İddiaya göre. kısa süre önce akciğer ameliyatı olan vatandaşın kendisi kurtarılamadı. Bota alınan vatandaşın nabzının zayıf, bilincinin kapalı olması üzerine kalp masajı yapıldı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.