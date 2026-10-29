Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi |Başkan Erdoğan: Türk Devletlerinin birliği daim olsun

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan devlet liderlerini Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Programda konuşan Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ve eşleri ile misafirlerini en kalbi duygularla, hürmetle, muhabbetle selamladığını, Türk Cumhuriyetlerindeki tasada ve sevinçte her daim bir oldukları tüm soydaşlara selam ve sevgilerini yolladığını ifade etti.

Salonda bulunanlarla birlikte tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'yi sevk ve idare eden tüm kadroları, şehitleri, gazileri, Meclis'in o dönemki mensuplarını rahmet ve minnetle yad etti.

Erdoğan, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü millet olarak bu sene çok farklı idrak ettiklerini belirterek "Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisi'miz olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Teşkilatın 13. Zirvesi münasebetiyle bayram coşkumuza ortak olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'e, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'e, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erhürman ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Bayramov'a ve kıymetli heyetlerine şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"CUMHURİYETİMİZ KURULUŞ İDEALLERİNİ YERİNE GETİRMEKLE KALMADI, GÖNÜLLERDE KÖK SALDI"

Bundan 103 sene önce "Kimsesizlerin kimsesi olma" idealiyle ilan edilen Cumhuriyet'in, millet için olduğu kadar dünyanın mazlum ve mağdur halkları için de bir umut ışığı olarak doğduğunu bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun. Aradan geçen 103 yılda Cumhuriyetimiz sadece kuruluş ideallerini yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda gönüllerde kök saldı. 86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bugün bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, 103 sene evvel nasıl 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız."

Aynı inancı, kültürü ve ülküyü paylaştıkları kardeş Türk Cumhuriyetlerinin de bağımsızlıklarının 35. yıl dönümünde önlerine çıkan çeşitli zorluklara rağmen çok büyük başarılara imza attığını gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma içinde, karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğimize beraber yürüyeceğimize, önümüzdeki dönemi inşallah Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün aynı zamanda 'Marifet iltifata tabidir' ilkesi gereğince Kırgızistan Cumhurbaşkanı, kıymetli kardeşim Sayın Sadır Caparov'u Türk dünyası liderleri adına bilhassa zikretmek istiyorum. Kendisi ticaretten ulaştırma ve teknolojiye birçok alanda işbirliğimizin derinleştirilmesine katkılar sağlamış, kültürel mirasımıza sahip çıkmıştır. 2024'te Bişkek'te kabul ettiğimiz Türk Dünyası Şartı ile Aile Meclisi'mizin yeni bayrağında Sadır kardeşimizin önemli katkısı olmuştur. Biz de bugün Türk dünyası liderleri olarak Aile Meclisi'mize yaptığı çok değerli katkılardan dolayı Sayın Sadır Caparov'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı'nı tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Sadır kardeşimin bu nişanı ebedi ve sarsılmaz kardeşliğimizin güçlü bir sembolü olarak inşallah her zaman gururla taşıyacağını biliyorum."

Türk dünyasının ilmi ve kültürel varlığına katkı sunanlar için ihdas ettikleri Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'nü de birazdan takdim edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Komisyonumuz bu ödülü Kazakistan'dan Sayın Düsen Kaseinov'a tevcih etmeyi uygun buldu. Sanatçı, akademisyen ve diplomat kimliklerine sahip Sayın Kaseinov 2008-2022 yılları arasında TÜRKSOY Genel Sekreterliği'ni de başarıyla yürüttü. Kendisine Türk Devletleri Teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz."

Cumhuriyet Bayramı heyecanlarını paylaştıkları için salondaki davetlilere teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun." diyerek sonlandırdı.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV'A "TÜRK DÜNYASI ALİ NİŞANI" VERİLDİ

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a "Türk Dünyası Ali Nişanı"nı tevcih etti.

Programda ayrıca Türk dili, kültürü, bilimi ve Türk dünyasının belleğine sunduğu üstün katkılardan dolayı 2026 yılı "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eski TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a verildi.