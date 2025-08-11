Son dakika: 6.1'lik deprem yaşanan Balıkesir'de son durum ne? Bakan Yerlikaya açıkladı





Biraz sonra merkezde yıkılan enkazın bulunduğu yere gideceklerini belirten Yerlikaya, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Sındırgı'daki savcı arkadaşlarımız görevlerini yapıyor çalışıyorlar, oradan numuneler alındıktan sonra yani adli süreçle ilgili gereken her şey ivedilikle tamamlanır tamamlanmaz biz de oradaki enkazların kaldırılmasına başlayacağız." diye konuştu.

"ACİL HARCAMALAR İÇİN 20 MİLYON LİRA ÖDENEK AKTARILDI"

Bakan Yerlikaya, bölgede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "20 milyon lira acil harcamalarla ilgili AFAD'dan bir kaynak aktardık." dedi.



Alacaatlı ve Gölcük köylerindeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yerlikaya, "Alacaatlı köyümüzde 9 bina yıkıldı, bunların 7'si metruktu, 2 bina içinde yaşam vardı, Gölcük köyünde 6 bina yıkıldı, 2'si yaşam olan ev, 4'ü metruk olan binaydı. 16 bina yıkılmıştı, biri merkezde, 15'i bu iki köyümüzde, 4 yaşam vardı, şükürler olsun ki sağ salim oradaki vatandaşlarımız binadan hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeden çıktılar, kurtuldular." diye konuştu.



Kütahya'da AFAD'ın depolarında stok olan konteynırların da yola çıktığını ve konteyner kurulumuna en kısa zamanda başlanacağını dile getiren Yerlikaya, kalıcı konutlar oluncaya kadar konteynerlerin faaliyette olacağını kaydetti.



Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AFAD'ın, Valiliğin ve ilgili tüm bakanlıkların çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Yerlikaya, asrın felaketinde yaşanan birlik ve dayanışmanın buradaki depremde de gösterildiğini, gösterilmeye de devam edeceğini bildirdi.



Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine ve kaymakamlığa 66 tane evin, binanın hasar gördüğüne yönelik ihbar geldiğini anlatan Yerlikaya, ilk etapta gelen ihbarlara gittiklerini belirterek, vatandaşlardan da evlerinde ya da binalarında herhangi bir çatlak, döküntü varsa 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.



Yerlikaya, ilçedeki, köydeki, kırsaldaki tüm mahallelerin titizlikle inceleneceğini ve hasar tespitleri tamamlandıktan sonra gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.