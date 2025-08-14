Bandırma'da "Yüzen ahır" tepkisi! Vatandaş kokudan boğuluyor





Gemide bulunan 1.220 adet Angus cinsi büyükbaş hayvan, limana demirlemesinin ardından ilçede adeta nefes almayı zorlaştıran ağır bir koku yaydı. Kuvvetli poyraz nedeniyle özellikle Paşabayır ve Paşakent Mahallelerinde oturan vatandaşlar, sıcak havada kapı pencere açamaz hale geldi.



Bandırma'ya her gelişinde çevreye yaydığı koku ve hayvan dışkılarının denize karışmasıyla bilinen bu gemi, geçmişte de çevreci grupların ve halkın tepkisini çekmişti. Bandırma Demokrasi Platformu, daha önce yaptığı basın açıklamasında, bu gemilerin vatandaş sağlığını tehlikeye attığını belirterek ithal hayvan tahliyelerinin başka limanlara yönlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.



Paşabayır Mahallesi'nde yaşayan Ercan Çelik adlı vatandaş, "Bandırmalı gerçekten bunu mu hak ediyor? Yani bu Çelebi Limanı'nın Bandırma Limanı'na, Bandırma Denizine verdiği kirlilik yetmezmiş gibi yani bir de yüzen ahır dediğimiz angus gemileri yanaşmaya başladı. Bu liman artık Bandırma'da, şehir içinde kaldı. Yani bu limana, bu hayvanın getirilmesi bu Bandırma halkına bir zulümdür. Gerçekten bu zulme artık bir son verin. Nefes alınamaz derecede bir koku var. Nefes alınamaz derecede bir hava var şu anda. Zaten rüzgar şu anda Bandırma içine doğru esiyor. Poyraz var ve bu koku gerçekten Bandırma halkına reva değil. Lütfen buna bir çözüm bulunsun. Artık bu işten vazgeçilsin." dedi.