'Deprem Ağı' uygulaması yürekleri oynattı! Balıkesir'de yaşanan depremde 5.5 olarak gönderdiği uyarı bakın kaç çıktı!

Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından kullanılan Deprem Ağı uygulaması, yine yanlış alarm verdi. 12 Haziran'da 3.5'lik depremi 4.7 olarak duyuran uygulama, bu kez Balıkesir'deki sarsıntıyı olduğundan daha büyük gösterdi.

BİNLERCE İNSANI KORKUTTU!

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ancak Deprem Ağı uygulaması bu sarsıntıyı 5.5 olarak bildirdi. Telefonlara aynı anda düşen yüksek sesli alarm, deprem merkezinden kilometrelerce uzaktaki şehirlerde bile binlerce insanı uykusundan uyandırdı.