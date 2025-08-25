Balıkesir'de kuraklık alarmı! Barajların su seviyesi korkuttu

Balıkesir'in su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan İkizcetepeler'de doluluk oranı yüzde 16,23'e düştü.





Edinilen bilgilere göre İkizcetepeler Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye geriledi. Barajda su seviyesinin kıyı şeritlerinden belirgin şekilde çekildiği ve bazı bölgelerde kuruma izlerinin oluştuğu gözlemlendi. Kent için stratejik öneme sahip barajdaki bu düşüş, hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından endişe oluşturuyor.