Balıkesir'de kuraklık alarmı! Barajların su seviyesi korkuttu

Balıkesir'in su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlarından olan İkizcetepeler Barajı'nda doluluk seviyesi yüzde 16,23'e düştü. Yağışların yetersizliği nedeniyle bu oranın daha da düşmesi beklenirken uzmanlar su tasarrufu uyarısında bulundu.

Edinilen bilgilere göre İkizcetepeler Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye geriledi. Barajda su seviyesinin kıyı şeritlerinden belirgin şekilde çekildiği ve bazı bölgelerde kuruma izlerinin oluştuğu gözlemlendi. Kent için stratejik öneme sahip barajdaki bu düşüş, hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından endişe oluşturuyor.

Uzmanlar, su tüketiminde tasarruf yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor. Yetkililer, yağışların yetersizliği ve artan su tüketimi nedeniyle barajdaki doluluk oranının daha da düşebileceğine dikkat çekiyor. Kaynakların verimli kullanılması ve su tasarrufu yapılmasının, önümüzdeki dönem için hayati önem taşıdığı açıklandı.

