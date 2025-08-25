  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Marmara Adası'ndaki yangın Çamlık bölgesine sıçradı

Balıkesir’in Marmara Adası’nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgarın etkisiyle alevlerin Çamlık bölgesine de sıçradığı belirtildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda çıkan orman yangınına müdahale, havadan ve karadan sürüyor. Okullar Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında, orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle olay yerine Erdek Limanı'ndan gemi ile 10 itfaiye aracı da sevk edildi.

Yangına müdahale sabaha kadar sürerken, günün aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına başladı.

SABAH KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Marmara Adası'nda bu sabah kontrol altına alınan yangının rüzgar sebebiyle tekrar alevlenmesi üzerine helikopterle yapılan müdahaleler sonuç verdi. Bölgede soğutma çalışmaları başladı. Rüzgarın etkisiyle tekrar alevlenen yangın, yangın söndürme helikopterinin zamanlı müdahalesi ile tekrar kontrol altına alındı.

Son dakika bilgisine göre, orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgarın etkisiyle alevlerin Çamlık bölgesine de sıçradığı belirtildi

