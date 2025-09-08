Umuda yolculuk ölümle bitti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan sürat botunun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu denize düşen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

81 GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin İzmir'de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda 81 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin 46'sının çocuk olduğu öğrenildi. Cumartesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15'i çocuk 31 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi, Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.