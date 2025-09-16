  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Balıkesir Balıkesir'de kaybolmuştu! Yaşlı adamın cesedi sahile vurdu

Balıkesir'de kaybolmuştu! Yaşlı adamın cesedi sahile vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay sahilinde kaybolan 74 yaşındaki İsmail Hezer günlerdir aranıyordu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda yaşlı adamın cansız bedeni sahile vurmuş şekilde bulundu.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Balıkesir’de kaybolmuştu! Yaşlı adamın cesedi sahile vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay sahilinde kaybolan 74 yaşındaki İsmail Hezer'in cansız bedeni, sabaha karşı yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından gece boyunca karadan, denizden ve havadan sürdürülen arama çalışmaları sonucunda İsmail Hezer'in cansız bedeni, Avcılar kırsal mahallesi sahili kıyısına vurmuş halde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA