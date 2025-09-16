Balıkesir’de kaybolmuştu! Yaşlı adamın cesedi sahile vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay sahilinde kaybolan 74 yaşındaki İsmail Hezer'in cansız bedeni, sabaha karşı yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından gece boyunca karadan, denizden ve havadan sürdürülen arama çalışmaları sonucunda İsmail Hezer'in cansız bedeni, Avcılar kırsal mahallesi sahili kıyısına vurmuş halde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.