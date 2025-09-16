Kaz Dağları’nda minibüs devrildi: 11 yaralı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde Avcılar Kırsal Mahallesi'ndeki Kazdağı Milli Parkı'nda içinde 13 kişi bulunan tur minibüsü, Ağlayan Çam mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, minibüste bulunan yaralılara müdahale etti. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişinin yaralandığı ve ambulanslarla Edremit'te bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Minibüs sürücüsü ile diğer yolcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.