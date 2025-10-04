Katil sevgili ‘beni aldattı’ dedi

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (26) için savcı, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. İlçede ayakkabı satan Burak İnci, 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs'ta evine gelip birlikte alkol aldığı İnci tarafından darbedilince şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İDDİAYA göre; Burak İnci, uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu eve gitti. Çetin ile İnci arasında tartışma çıktı. İnci, bıçakla Dilruba Elif Çetin'i bıçakladı. Sırtından 4 bıçak darbesiyle öldürülen Çetin, Antalya'da toprağa verildi. Şüpheli ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Burak İnci'nin ifadesinde, "4 Mayıs günü uzaklaştırma karar aldırdı. Buna rağmen onun isteğiyle evine gittim. Kendisiyle aldığım meze ve ambalajının açılması konusunda tartıştık. Balkonda otururken bana, 'Seni aldatıyorum. Seninle birlikteyken erkeklerle birlikte oluyordum. Birinden 30 bin lira aldım' deyince sinirlendim. Sonra bıçakladım. Balkondan atlayarak kaçtım sonra da yakalandım" dediği öğrenildi. Savcılık, olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Burak İnci hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.