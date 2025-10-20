Balıkesir Edremit’te cezaevi firarisi dehşet saçtı! Karşısına çıkanı vurdu

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ
Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gece saat 23.00 sıralarında 112'ye yapılan ihbarda Altınkum'da bir aracın önünün kesildiği ve silah kullanıldığı bildirildi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürüldüğünü, otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti. Kaçarken yolda Volkan Özalp ve Doğan Can isimli kişileri de yaralayan saldırgan Mustafa Emlik, Akçay'da evinin önünde bekleyen mühendis Göktuğ Çalık ve arkadaşı Melih Nergis'e de önce kimlik sordu sonra da kurşun yağdırdı.
MÜHENDİSİ KATLETTİ
Kurşunların hedefi olan Çalık öldü, arkadaşı ise ağır yaralandı.
19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, gözü dönmüş cani tarafından katledildi.
Cinayetten yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce açık cezaevine nakledilen Mustafa Emlik'in, büfe sahibi Ramazan Özbek'e silahla saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Gasbettiği araçla kıstırılan saldırgan Emlik, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Daha sonra aracı bırakıp Ramazan Özbek'in büfesine dalan gözü dönmüş cani, işletmeciyi de ağır yaraladı. En son caddede yürüyen Rukiye Karakaya'yı vuran Emlik, sıcak takip sırasında çıkan çatışmada polis memurları İbrahim Gül ve Ümit Işık'ı yaraladıktan sonra vurularak etkisiz hale getirildi. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.