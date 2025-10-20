Balıkesir Edremit’te cezaevi firarisi dehşet saçtı! Karşısına çıkanı vurdu

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gece saat 23.00 sıralarında 112'ye yapılan ihbarda Altınkum'da bir aracın önünün kesildiği ve silah kullanıldığı bildirildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürüldüğünü, otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti. Kaçarken yolda Volkan Özalp ve Doğan Can isimli kişileri de yaralayan saldırgan Mustafa Emlik, Akçay'da evinin önünde bekleyen mühendis Göktuğ Çalık ve arkadaşı Melih Nergis'e de önce kimlik sordu sonra da kurşun yağdırdı.