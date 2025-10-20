Son dakika: Balıkesir'de esrarengiz ölüm! Evinde kanlar içerisinde bulundu





Öte yandan, Edremit'te dün meydana gelen ve bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece yaşanan cinayet olayının söz konusu saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

