Balıkesir’de büyük deprem! İzmir’de de hissedildi

Balıkesir deprem ile sarsıldı. Saat 22.55 sıralarında Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 6,1 olarak duyurdu.

İZMİR,MANİSA,BURSA, İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'de meydana gelen deprem İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa gibi pek çok çevre ilde de hissedildi.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Depremin ardından AFAD ekipleri hasar olup olmadığına dair taramalara başladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir son dakika açıklaması geldi.

YERLİKAYA, şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

BİR DEPREM DAHA

Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğüni 4,2 olarak duyurdu.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN DA AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, depremin ardından bir açıklama yaptı. Memişoğlu, "Bize bildirilen bir olumsuzluk yok." dedi.