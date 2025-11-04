Balıkesir'de fay üçgeni alarmı! 33 kilometrelik tehlike hattı yükseldi

'YIKILABİLİRDİ'

Prof. Dr. Ercan, yaptığı teknik analizde, iki depremin ardından Sındırgı'daki toplam yer kırığının yaklaşık 33 kilometreye ulaştığını açıkladı. "Eğer bu kırık tek bir depremle oluşsaydı, büyüklüğü 6,7 olurdu" diyen Ercan, bölgenin deprem eşiğinin 6,2 olduğunu hatırlatarak, "M6,7'lik bir sarsıntı olsaydı, belki Sındırgı'nın üçte ikisi yıkılabilirdi" dedi. Ercan, ilk depremde zayıflayan yapıların ikinci depremle daha fazla hasar aldığını, bazılarının tamamen yıkıldığını veya yıkılma noktasına geldiğini belirtti.

'EN RİSKLİ BÖLGELER'

Depremin ardından Balıkesir ve Akhisar bölgesini uyararak "Bu alanlarda zemin son derece zayıf, yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli" diyen Ercan, bölgenin yapı yasaklı alan olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Ercan, "Bölgede yaşayan vatandaşların TOKİ çevresindeki daha sağlam alanlara taşınması zorunlu hale getirilmeli. Aksi halde bir sonraki deprem çok daha yıkıcı olur" uyarısında bulundu.