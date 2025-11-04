Balıkesir'de fay üçgeni alarmı! 33 kilometrelik tehlike hattı yükseldi

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki iki deprem sonrası, yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgeyle ilgili dikkat çeken teknik değerlendirmelerde bulundu.
Ercan, kısa süre içinde art arda yaşanan depremlerin büyük bir felaketi önlediğini ancak riskin hâlâ yüksek olduğunu belirterek yetkililere acil önlem çağrısı yaptı. Öte yandan dün saat 15.39'da merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Ercan, Sındırgı'daki 5,1 büyüklüğündeki depremin bölge için ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, ilçenin eski bataklık zemininden acilen taşınması gerektiğini söyledi. Ercan, yaşanan sarsıntının 27 Ekim'deki 6,1 büyüklüğündeki depremin en büyük artçısı olduğunu vurgulayarak, "Bu deprem yapısal hasarları artırdı, bölge zemini çok tehlikeli" dedi.
'YIKILABİLİRDİ'
Prof. Dr. Ercan, yaptığı teknik analizde, iki depremin ardından Sındırgı'daki toplam yer kırığının yaklaşık 33 kilometreye ulaştığını açıkladı. "Eğer bu kırık tek bir depremle oluşsaydı, büyüklüğü 6,7 olurdu" diyen Ercan, bölgenin deprem eşiğinin 6,2 olduğunu hatırlatarak, "M6,7'lik bir sarsıntı olsaydı, belki Sındırgı'nın üçte ikisi yıkılabilirdi" dedi. Ercan, ilk depremde zayıflayan yapıların ikinci depremle daha fazla hasar aldığını, bazılarının tamamen yıkıldığını veya yıkılma noktasına geldiğini belirtti.
'EN RİSKLİ BÖLGELER'
Depremin ardından Balıkesir ve Akhisar bölgesini uyararak "Bu alanlarda zemin son derece zayıf, yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli" diyen Ercan, bölgenin yapı yasaklı alan olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Ercan, "Bölgede yaşayan vatandaşların TOKİ çevresindeki daha sağlam alanlara taşınması zorunlu hale getirilmeli. Aksi halde bir sonraki deprem çok daha yıkıcı olur" uyarısında bulundu.
Yer bilimci, "Yeraltı elektroosunun çekilmesi ve yeraltı suyu derinliğinin belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca, iki depremin oluşturduğu hasar derecelendirme haritası da ivedilikle hazırlanmalı" dedi. Depremlerden sonra ilçede hayatın durma noktasına geldiğini ifade eden Ercan, "Sındırgı şu anda adeta bir hayalet kente dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu bölgeye öncelikli müdahale ve destek planı hazırlamalı" çağrısında bulundu.
'DEMİRCİ RİSK ALTINDA'
Sındırgı'da oluşan kırığın Manisa'nın Demirci ilçesine doğru uzandığını belirten Prof. Dr. Ercan, bu hattın yeni bir deprem üretip üretmeyeceğinin şu an için net olmadığını söyledi. Ancak olası bir deprem durumunda sonuçların ağır olabileceğini dile getiren Ercan, "Böyle bir durumda Sındırgı'da çok az ev ayakta kalır. Demirci ve çevre köyler de ciddi risk altına girer" ifadelerini kullandı.