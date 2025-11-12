Balıkesir'deki deprem fırtınası ne zamana kadar devam edecek? Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı

İlçede depremlerin sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, "Halk bu depremleri hissediyor. O yüzden afet bölgesi olarak ilan edildi. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye sokuldu. Psikososyal uzmanları, halkın arasında dolaşıyor. Hem yaşamsal hem psikolojik anlamda devlet duruma el koymuş durumda. Hasarlı binaların hepsi boşaltıldı. O insanları daha güvenli yerlere aldık. Dolayısıyla deprem sonucu bu tür bazı binalar yıkılabilir ancak boşaltıldığı için can kaybı olmayacak" dedi.

'ESKİDEN ÇOK AZ BİR AKTİVİTESİ VARDI'

Depremlerin takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "En batıda Gelenbe Fayı var. Burada depremler de sınırlanmış durumda; bariyer görevi görüyor. Bu fay, depremi üzerine alıp kuzeye ve güneye de yansıtabilir. Güneydoğuya doğru faylar ve depremler devam ediyor. Deprem aktivitesi bu bölgede ilerleyip, sürebilir. Sık aralıklarla bölgede deprem oluyor. Sındırgı Fayı'nın kuzeyindeki depremler, bu fayla alakalı. Son dönemde Sındırgı Fayı da deprem üretmeye başladı. Eskiden çok az bir aktivitesi vardı. Birden fazla fay aktiviteye katıldığı için deprem fırtınası birkaç ay sürebilir" diye konuştu.