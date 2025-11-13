Balıkesir Sındırgı beşik gibi!

Üçüncü deprem: Saat 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Dördüncü deprem: Saat 7.45'te bir deprem daha!

Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.