Balıkesir Sındırgı beşik gibi!

SON DAKİKA: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda 3 deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Sındırgı olan 4.7'lik depremin ardından 4.2 ve tekrar 4.2 büyüklüğünde 3 deprem kaydedildi.
İlk deprem: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İkinci deprem: Saat 06.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Üçüncü deprem: Saat 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.
Dördüncü deprem: Saat 7.45'te bir deprem daha!
Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.