Balıkesir Ayvalık’tan Midilli’ye gidiyorlardı... Türk aileye Yunan zulmü! Tatile gittiler kabusu yaşadılar

PARA CEZASI YETMEDİ
Kapıda vize uygulamasıyla çok sayıda Türk turistin tatil rotaları arasına giren Yunan adaları, bu kez uzun kuyruklarla değil insanlık dışı uygulamalarla gündem oldu.
29 Ekim'de Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden 5 günlük tatil için Midilli'ye giden Emin Yoldaş (45) ile eşi Sema Çelikkaya Yoldaş (40), Ayvalık'ta free shooptan aldıkları 22 paket sigara yüzünden Yunan zulmüne maruz kaldı.
Midilli Gümrük Müdürü Katarina Apostolidou, Yoldaş çiftinin valizindeki sigaralara el koyup 1500 avro ceza kesti.
NEZARETE ATILDILAR
Bununla da yetinmeyen Apostolidou, polis çağırıp çiftin kelepçelenip nezarete gönderilmesini sağladı. Nezarethanede sabaha kadar aç ve susuz bırakılan Emin Yoldaş burada Covid 19'a yakalanırken, eşi ise panik atak geçirdi.
Çift, uğradıkları kötü muamele nedeniyle sorumlular hakkında hem CİMER'e hem de Ege adalarında vize işlemlerinin yapıldığı Rodos Adası'ndaki başkonsolosluğa şikayetçi oldu. Çift, "Aldıklarımızın fişini göstermemize rağmen adada kaçakçı muamelesine maruz bırakıldık" dedi.