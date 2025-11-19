Balıkesir depreminin ardından peş peşe uyarılar gelmişti! Uyarılar uzmanları ikiye böldü!

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde aylardır devam eden deprem fırtınası ülke genelinde deprem korkusunu yeniden tetiklerken, bilim dünyası ve konunun uzmanlarından gelen birbirine taban tabana zıt açıklamalar da kafaları karıştırıyor.
Geçtiğimiz günlerde yüksek riskli bölgeler listesi yayınlayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları, deprem uzmanlarını karşı karşıya getirdi. Ercan'ın listesine tepki gösteren Dr. Ramazan Demirtaş ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
'SPEKÜLASYON YAPIYOR'
PROF. Dr. Ahmet Ercan, aralarında İzmir'den Bornova, Bayraklı ve Çiğli gibi yoğun yerleşim yerlerinin de olduğu pek çok ilçeyi 'yüksek riskli' ilan etmesi ile eleştirilerin odağı oldu.
Prof. Ercan'ın üslubunu eleştiren ve listelerin doğurabileceği olumsuz sonuçlara dikkat çeken Demirtaş, "Bazı arkadaşlarımız maalesef deprem bilimini sulandırdılar. 'Şuralar sağlam, buralar çürük' demek emlak spekülasyonuna yol açar.
Çünkü tek başına gevşek zemin binaların yıkılacağı anlamına gelmez" dedi.