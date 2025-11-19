Balıkesir depreminin ardından peş peşe uyarılar gelmişti! Uyarılar uzmanları ikiye böldü!

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde aylardır devam eden deprem fırtınası ülke genelinde deprem korkusunu yeniden tetiklerken, bilim dünyası ve konunun uzmanlarından gelen birbirine taban tabana zıt açıklamalar da kafaları karıştırıyor.

'SPEKÜLASYON YAPIYOR'

PROF. Dr. Ahmet Ercan, aralarında İzmir'den Bornova, Bayraklı ve Çiğli gibi yoğun yerleşim yerlerinin de olduğu pek çok ilçeyi 'yüksek riskli' ilan etmesi ile eleştirilerin odağı oldu.