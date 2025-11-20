Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir Sındırgı için korkutan uyarı: Bir deprem daha yaşanabilir

DEÜ Bilim Kafe Sohbetleri kapsamında 'Deprem ve İzmir' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'de 1975-1999 yılları arasında yapılan binalar zemini tanımadan yapılmış. Deprem olduğunda o dönemde yapılan binalar hasar görüyor ve yıkılıyor. Geldiğimiz mevcut yapı stokumuz depreme dayanıksız. Çünkü binaların büyük çoğunluğu 1999'dan önce yapılmış. Günümüzde kentsel dönüşüm konusu var, başta gecekonduyu dönüştürme mantığı ön plandaydı, daha sonra 2020'li yıllardan sonra kentsel dönüşümün doğal afet eksenli olması gerektiği ortaya çıktı." ifadesini kulandı.

"10 YILLIK SÜREDE FAY SAYIMIZ ARTTI"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 21 yılda birçok yeni fay oluştuğuna dikkati çekerek, "1992'de Türkiye'de 150 fay vardı, 2013 yılında bu sayı 485'e çıktı. Yaklaşık 2025 yılındayız, 10 yıllık sürede fay sayımız arttı, o nedenle fay haritası güncelleniyor, bu yılın sonunda açıklanacak. 'Türkiye ölçeğinde deprem tehlikesi hangi seviyeye çıktı' sorusu sıfırdan tekrar gündeme gelecek" dedi.

DEÜ'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 'Deprem Master Planı' yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem olmadan önce hangi binamızın sağlam olmadığını bilmemiz gerekiyor, ancak öyle önlem alabiliriz. İzmir'de ilk Deprem Master Planı 25 yıl önce yapılmış, son 20 yılın yapı stoku orada yok. Yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda son aşamaya gelmiş durumdayız. İzmir'de 13 tane fay ne zaman deprem üretebilir sorusunun cevabını aldık" diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, konusu deprem olmayan bir sürü profesörün depremle ilgili değerlendirmede bulunmasının yanlış olduğunu söyledi. "Her türlü yere bina yapılabilir belli standartları korumak şartıyla" diyen Prof. Dr. Sözbilir, "Oturmadığımız bir yer fayın üstü. Çünkü fay deprem sırasında yeryüzünü yırtıyor. Üzerinde çelikten de olsa bina devriliyor. Fayın üstü yapılaşmaya kapatılır ama bütün fayların değil, yakın gelecekte deprem üretebilecek yerde fayın üstü kapatılır" diye konuştu.