Üniversiteyi okudu, baba ocağı Balıkesir’e dönüp çoban oldu

FURKAN Aşık, mimarlık bölümünü okuduktan sonra hayvancılık yapmak için baba ocağı Balıkesir'in Dursunbey ilçesine geri döndü. 'Kendi işimi yapmak istiyorum' diyen Furkan Aşık, 10 kuzu ile başladığı hayvancılık macerasında 40 başlık bir sürüye ulaştı. Kulağındaki küpeler nedeniyle 'Küpeli Çoban' olarak tanınan genç, hayvancılıkta para kazanmamanın imkansız olduğunu belirterek, hayvancılığa girdiğine pişman olmadığını söyledi.

'BU İŞTE ZARAR ETMEK ZOR'

Şu an dışarıdan veterinerlik okuduğunu söyleyen Aşık, "Ben bir mesai içinde saatli çalışmaktansa, kendi işimi yapmak istedim. Hayvanları da çok seven birisiyim. Doğayı seviyorum, hayvanları yetiştirmeyi, bir şeyler katmayı çok seviyorum. Geldiğimiz noktada da şu an 40 başlık bir sürüm var. Herkes bana işin getirisini soruyor. Bence getirisi güzel, kar bırakan bir iş hayvancılık. Bazı insanlar kar edemediklerini söylüyor. Ben böyle düşünmüyorum. Belki de ben çok pozitif bakıyorum ama şu anki rakamlarla zarar etmek zor" dedi. Hayvancılık sektörünün sorunlarını da dile getiren Aşık, "Hayvancılık yapıyoruz ve en yüksek giderimiz veteriner masrafımız. Mesela hayvanların doğum zamanlarında ücretsiz veterinerlik desteği devletimiz verebilir" dedi.