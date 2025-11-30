Haberler Balıkesir Balıkesir'de yazlıkları su bastı Balıkesir'de yazlıkları su bastı Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Cadde, sokak ve tarım arazileri göle döndü, yazlıkları suyla doldu. Öyle ki bir vatandaş suyla dolan sokağa olta atıp balık tutmaya çalıştı. DHA









Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde, sokak ve tarım arazileri göle döndü, çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katları suyla doldu. Edremit'te oturan Hasan Baran (43), suyla dolan sokağa olta atıp, balık tutuyor gibi yaparak o anları kendisi için eğlenceli hale getirdi.

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde, dünden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağmur nedeniyle yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı. Çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katı da sularla dolarken, itfaiye su boşaltmaya yetişemez hale geldi.