Balıkesir yağışa teslim oldu

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde, etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağmur nedeniyle yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı. Çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katı da sularla dolarken, itfaiye su boşaltmaya yetişemez hale geldi. Yazlık evleri ve işyerlerinin bodrum katları ile tarım arazilerini su altında kaldı. Sağanak yolları göle çevirirken, günlük hayat olumsuz etkiledi. Burhaniye'de sağanaktan en çok etkilenen yer ise Ali Çetinkaya Mahallesi oldu.

BALKONUNDAN OLTA ATTI

Mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlık evleri su bastı. Edremit'in Akçay Mahallesi'nde de benzer manzaralar yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hasan Baran (43), evinin balkonundan göl haline gelen sokağa olta atarak balık tutuyor gibi yağışı eğlenceli hale getirdi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler, kısa sürede yerel gündemin ilgi gören içerikleri arasında yer aldı. Baran, paylaşımını mizahi bir yaklaşımla değerlendirdiğini belirterek, "Yağmur sonrası oluşan manzarayla ironi yapmak istedim. Tamamen espri amaçlıydı" dedi.