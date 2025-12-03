  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Liseliler sisli yolda ölümden döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, yoğun sis nedeniyle şarampole yuvarlandı. Araçtaki 8 öğrenci hafif yaralandı. Bereketli ve Külefli mahallerindeki lise öğrencilerini, ilçe merkezindeki 3 ayrı okula götüren servis midibüsü, yoğun sis nedeniyle sürücüsü N.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Hafif yaralanan 8 öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

