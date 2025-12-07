Balıkesir’de 20 yaşındaki gence infaz

BALIKESIR'IN Erdek ilçesinde gece yarısı meydana gelen olayda, ağır yaralı olarak kanlar içinde yatarken bulunan 20 yaşındaki Usame Sarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Tek el silah sesine çıkan mahalle sakinleri yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Olay yerine gelen ekipler, Usame Sarı adlı 20 yaşındaki genci başından tek kurşunla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.