Prof. Sözbilir: Sındırgı’da artık büyük deprem olmaz

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir Sındırgı merkezli depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölgede depremlere neden olan fayların kırıldığını belirten Sözbilir, "Enerji boşalımının büyük bir kısmı gerçekleşti. Dolayısıyla bu bölgede artık yakın bir gelecekte büyük bir depremin olmaması gerekiyor" dedi. Sözbilir, bu dönemde farklı büyüklük ve özellikteki "deprem fırtınası"nın günlerce sürdüğünü aktararak, "4 ayda, bölgede 23 bin civarında bir deprem aktivitesinden bahsedebiliriz. Son 15-20 gün içinde deprem sayısında bir azalma oldu" diye konuştu. prof. Sözbilir, Balıkesir ve Simav çevresinde deprem yoğunluğunun "ölü faylarda" gerçekleştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

GÜNEYDEKİ FAYLAR KIRILDI

"Dolayısıyla şu anda yakın bir zamanda artık bu bölgede bu ölçeklerde bir depremin beklentisi gözlenmiyor. Sındırgı'nın güneyindeki fayların önemli bir bölümü kırılmış oldu. Dolayısıyla artık bu bölgedeki kısımlarda yeni bir fayın kırılma olasılığının çok yüksek olduğunu değerlendirmiyoruz. Depremler ölü fayın üzerinde zaten gerçekleşiyor. Şu aşamada enerji boşalımının büyük bir kısmı gerçekleşti. Dolayısıyla bu bölgede artık yakın bir gelecekte büyük bir depremin olmaması gerekiyor."