Sevgilisiyle Balıkesir'e kampa gitti bir daha haber alınamadı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ yarımadasında bulunan Tukarıyapıcı Göletine sevgilisiyle birlikte kamp yapmaya giden Elif Kumal'ın, sevgilisiyle yaşanan bir tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı öğrenildi.
Ancak kendisine bir daha ulaşılamadı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal'ın kullandığı aracın ne Erdek yönüne ne de Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.
ORMANLIK ALAN KARIŞ KARIŞ ARANIYOR
Drone ve özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi yakından tanıyan off-road gruplarının da destek verdiği öğrenildi. Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve ormanlık alanların karış karış tarandığı, ancak şu ana kadar Elif Kumal'a ya da aracına ait herhangi bir ize ulaşılamadığı bildirildi. Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.
Yetkililer, Elif Kumal'ı gören, aracına rastlayan ya da konuyla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçleriyle iletişime geçmelerini istedi.