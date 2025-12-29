Şanlıurfa'da kahreden kaza! Arabayla kanala uçtular: Baba ve 3 çocuk aranıyordu...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğinden haberdar olmayan Halil G., oğlu ve yeğenlerini okula götürmek üzere yola çıktı. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrilerek akıntıya kapıldı.

Olayın hemen ardından araç içerisinde bulunan 2 kişi, kendi imkanlarıyla camı kırarak dışarı çıkmayı başardı ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda dalgıç polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Suyun debisinin yüksek olması ve olumsuz hava şartları arama kurtarma çalışmalarını güçleştirirken, vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilin boş olduğu tespit edildi.