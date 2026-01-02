Balıkesir'de kaybolan Elif Kumral için Bayraktar TB-2 devreye girdi!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın gözaltına alınan erkek arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan ve 6 gündür haber alınamayan Elif Kumral için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Arama faaliyetlerine havadan da destek sağlanırken, Bayraktar TB-2 insansız hava aracı, Kapıdağ Yarımadası üzerinde geniş çaplı hava taraması gerçekleştirdi. İnsansız hava aracının yüksek çözünürlüklü kameralarıyla özellikle ormanlık alanlar, sarp yamaçlar, dere yatakları ve ulaşılması güç noktalar detaylı şekilde inceleniyor.
Bölgede yürütülen çalışmalara; jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik, orman ekipleri ve gönüllü arama kurtarma derneklerinden oluşan yüzlerce personel katılıyor. Kara ekipleri, belirlenen koordinatlar doğrultusunda Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve Tatlısu-Tanaşa hattında adım adım alan taraması yaparken, Sahil Güvenlik ekipleri ise kıyıya yakın noktalar ile deniz yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, arama çalışmaları tüm ihtimaller değerlendirilerek genişletiliyor. Teknolojik imkânların tamamı seferber edilirken, en küçük bir iz veya bulgu titizlikle değerlendiriliyor.
Kayıp genç kızdan şu ana kadar herhangi bir somut ize ulaşılamazken, ekiplerin bölgede gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan vatandaşların şüpheli bir durum ya da bulguya rastlamaları halinde güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.
YENGE KONUŞTU
Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları 6. gününde sürerken, Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatma Kumal, Enis G. ile olay günü yaşanan telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:
"Enis beni Messenger üzerinden aradı. Benim sosyal medyamda ekli değil, numarası da yoktu. Aramasını gördüm, geri döndüm. Yanlışlıkla mı aradın, bilinçli mi diye sordum. Bana Elif'in kayıp olduğunu söyledi. Saat 11.23'tü."
Elif'in kaybolduğu sürece ilişkin Kumal, "(Enis G.) Gece bir tartışma olduğunu, Elif'in ortamdan ayrıldığını söyledi. Eve gittiğini iddia etti ama bizim evimizin girişinde kamera var, herhangi bir giriş çıkış yok. 'Sabaha kadar dağda aradım' diyor ama beni saat 11.23'te arıyor. Olay gece oluyor. Bu vakte kadar neden beklendi? Bunun saati mi var şüpheli bir vaka bu" dedi.
KABUSTAN UYANMAK İSTİYORUM
Fatma Kumal, "Altı gündür bu dağlarda elimiz boş dönüyoruz. Ne araba var ne kardeşimiz. Kuş olup uçmadı, yer yarılıp içine girmedi. Yemek yok, uyku yok. Gözünü kapatınca bile açmak istiyorsun. Kabustan uyanmak istiyorum" dedi.
Olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını iddia eden Kumal, "Bu şahıs darbettiği halde eli kolu serbest geziyor. Benim içim bunu kaldırmıyor. Bu ülkenin de kaldırmasını istemiyorum. Herkes bildiğini konuşsun. Saklayan olabilir. Bugün bize, yarın size" diye konuştu.
Silah sesleri iddialarına da değinen Kumal, "O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar, bir yere sakladılar ya da bir itiş kakış sırasında zarar verdiler. Nerede olduğunu onlar biliyor. Benim kapıma da getirip bıraksınlar kardeşimi" dedi.
Kumal, "İzlemekle yaşamak çok farklı. Ben iki küçük çocuğumu evde bırakıp geldim. Burada dondurucu bir soğuk var. AFAD, jandarma, gönüllüler herkes sahada ama alan çok büyük. Sahalar genişletilmeli. Lütfen destek olun" ifadelerini kullandı.