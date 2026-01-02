Balıkesir'de kaybolan Elif Kumral için Bayraktar TB-2 devreye girdi!





Kayıp genç kızdan şu ana kadar herhangi bir somut ize ulaşılamazken, ekiplerin bölgede gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan vatandaşların şüpheli bir durum ya da bulguya rastlamaları halinde güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

YENGE KONUŞTU

Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları 6. gününde sürerken, Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatma Kumal, Enis G. ile olay günü yaşanan telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:



"Enis beni Messenger üzerinden aradı. Benim sosyal medyamda ekli değil, numarası da yoktu. Aramasını gördüm, geri döndüm. Yanlışlıkla mı aradın, bilinçli mi diye sordum. Bana Elif'in kayıp olduğunu söyledi. Saat 11.23'tü."



Elif'in kaybolduğu sürece ilişkin Kumal, "(Enis G.) Gece bir tartışma olduğunu, Elif'in ortamdan ayrıldığını söyledi. Eve gittiğini iddia etti ama bizim evimizin girişinde kamera var, herhangi bir giriş çıkış yok. 'Sabaha kadar dağda aradım' diyor ama beni saat 11.23'te arıyor. Olay gece oluyor. Bu vakte kadar neden beklendi? Bunun saati mi var şüpheli bir vaka bu" dedi.