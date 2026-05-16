HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS | Altın borcu olanlar dikkat! Altında beklenmedik düşüş: Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında haftanın kapanışı sert düşüşlerle gerçekleşti. 16 Mayıs Cumartesi günü yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 654 bin 600 liraya kadar gerilerken, küresel ons altındaki hızlı düşüş iç piyasada da etkisini gösterdi.
Gözler serbest piyasada oluşan güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte 16 Mayıs güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.644,06 TL
SATIŞ: 6.644,89 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.660,26 TL
SATIŞ: 10.903,33 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.253,89 TL
SATIŞ: 21.806,66 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.140,00 TL
SATIŞ: 43.598,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.221,00 TL
SATIŞ: 44.886,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.540,07
SATIŞ: $4.540,64