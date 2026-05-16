Haberler Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS | Altın borcu olanlar dikkat! Altında beklenmedik düşüş: Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında sert satış dalgası etkili oldu. Standart altının kilogram fiyatı yüzde 3 düşüşle 6 milyon 654 bin 600 liraya gerilerken, ons altındaki küresel geri çekilme iç piyasada da fiyatları baskıladı. Yatırımcılar canlı altın fiyatları ve Kapalıçarşı’daki son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 16 Mayıs güncel altın fiyatları…

HABER MERKEZİ

Altın piyasasında haftanın kapanışı sert düşüşlerle gerçekleşti. 16 Mayıs Cumartesi günü yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 654 bin 600 liraya kadar gerilerken, küresel ons altındaki hızlı düşüş iç piyasada da etkisini gösterdi.

Gözler serbest piyasada oluşan güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte 16 Mayıs güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.644,06 TL
SATIŞ: 6.644,89 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.660,26 TL
SATIŞ: 10.903,33 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.253,89 TL
SATIŞ: 21.806,66 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.140,00 TL
SATIŞ: 43.598,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 44.221,00 TL
SATIŞ: 44.886,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.540,07
SATIŞ: $4.540,64

