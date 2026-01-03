Zamanla yarışılıyor

BALIKESIR'DE kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5. gününde de yoğun şekilde devam ediyor. Bölgeye gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göletinde deniz polisinin sonar cihazıyla arama yaptığını ancak bir ize rastlanmadığını belirterek, "AFAD teşkilatımız, jandarma teşkilatımız aramakurtarma ekipleriyle 5 gündür yoğun bir şekilde çalışmamız devam ediyor. Olabilecek tüm alternatifleri değerlendirerek, Çanakkale ve İzmir'den de ekiplerimiz geldi. Sonar cihazıyla detaylı bir arama yaptılar ama herhangi bir ize rastlanmadı" şeklinde konuştu.